Еврокомиссар Симсон заявила о сокращении потока российского газа через Украину и Белоруссию
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«В последние недели мы наблюдали необычное снижение потока российского трубопроводного газа по украинскому и белорусскому маршрутам, что привело к реверсным поставкам газа из Германии в Польшу в течение пяти недель, обычный поток газа восстановился только сегодня», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» забронировала часть мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу до 08:00 мск 2 февраля.
В «Газпроме» в середине декабря заявили, что запасы в подземных хранилищах газа Украины опустились практически до уровня начала закачки.
Как отмечала в ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.