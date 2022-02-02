Еврокомиссар Симсон заявила о сокращении потока российского газа через Украину и Белоруссию

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в последние недели в ЕС наблюдают сокращение потока российского газа через украинский и белорусский маршруты.
Еврокомиссар Симсон заявила о сокращении потока российского газа через Украину и Белоруссию
  • AP

«В последние недели мы наблюдали необычное снижение потока российского трубопроводного газа по украинскому и белорусскому маршрутам, что привело к реверсным поставкам газа из Германии в Польшу в течение пяти недель, обычный поток газа восстановился только сегодня», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» забронировала часть мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу до 08:00 мск 2 февраля.

В «Газпроме» в середине декабря заявили, что запасы в подземных хранилищах газа Украины опустились практически до уровня начала закачки.

Как отмечала в ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.

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