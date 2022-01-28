Аналитик Мильчакова спрогнозировала сильные колебания курса доллара и евро
- Legion-Media
«Думаю, что в течение следующей недели возможны сильные колебания обеих валют. Доллар может показать колебания по отношению к рублю на следующей неделе в рамках 77—80 рублей, евро — в рамках 86—89 рублей», — рассказала эксперт.
По её словам, влияние на изменение курса валют прежде всего окажет геополитическая обстановка, а также новости о возможных санкциях.
«Рублю будут оказывать поддержку высокие цены на нефть... Если будет сильная коррекция цен на нефть вниз, это будет негативным фактором для рубля», — отметила экономист.
Она напомнила о намеченной на 2 февраля встрече министров государств-членов ОПЕК+.
Если в ходе встречи не будет принято решение о «более радикальном увеличении добычи нефти», текущая ситуация на нефтяном рынке сохранится, что станет фактором в поддержку рубля, считает Мильчакова.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что курс рубля может вернуться в диапазон 72—76 за доллар в случае улучшения геополитической обстановки.