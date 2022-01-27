Экономист Масленников объяснил снижение курсов евро и доллара по отношению к рублю

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные Мосбиржи, согласно которым курс евро 27 января снизился до 86,53 рубля, а курс доллара — до 77,54 рубля.

Он отметил, что на ситуацию с курсом валют влияют новости геополитической повестки, которые рынки «могут зачесть как отступление угроз».

«Немножко спала нервозность. Есть определённые намёки с позиции нашего МИД и комментаторов в администрации президента о том, что, несмотря на все противоречия и сложности в переговорном процессе, стороны хотят его продолжать. Для рынков это очень важно», — пояснил Масленников.

По его мнению, имеют значение и действия со стороны Центробанка, которые аналитик охарактеризовал как «своевременные».

«Когда ЦБ прекратил покупку валюты в рамках бюджетного правила для наших международных резервов, это сыграло укрепляющую роль. Не сразу, но эти несколько дней показали, что решение денежных российских властей были правильны и своевременны», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курсы евро и доллара снизились по отношению к рублю.