Экономист Гинько не исключил искусственного давления на рубль со стороны США

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

«Мы видим, что идёт сгущение мирового информационного фона по поводу возможных санкций в отношении России. Это идёт через американские СМИ, через самые различные вбросы... Белый дом ведёт в том числе работу с рядом американских корпораций, и можно увидеть, что, может быть, даже создаётся искусственное давление на рубль. Некоторых иностранных инвесторов могут убеждать в администрации США, чтобы они покинули российскую финансовую систему, сбрасывали активы», — пояснил Гинько.

При этом эксперт отметил, что российский рубль «более интересен, даже с точки зрения потребителя».

«Если посмотреть на российский фондовый рынок, то он уже замедлил своё снижение. То есть, получается, инвесторы не хотят всё сбрасывать... Более того, мы видим, что целый ряд компаний растут, то есть инвесторы вкладывают, а по бумагам видно, что там иностранные инвесторы. Вообще, стоит просто переждать, потому что нас ждёт огромный отскок — отскок и фондового рынка, и рубля. То есть доллар США в ближайший месяц, скорее всего, несколько рублей потеряет, подешевеет. И всё к этому готово на рынке, рынок просто ждёт некоей определённости», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в начале торгов во вторник, 18 января, рубль снижался к доллару и евро.

По состоянию на 07:13 мск курс доллара увеличился на 17 копеек и составил 76,26 рубля.

Курс евро вырос на шесть копеек — до 86,90 рубля.