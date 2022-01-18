Аналитик Митрахович объяснил повышение стоимости нефти Brent

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Дарья Ускова
Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель.
Аналитик Митрахович объяснил повышение стоимости нефти Brent
  • Legion-Media

Аналитик отметил, что на повышение цены нефти влияет совокупность нескольких факторов.

«Во-первых, в мире «омикрон»... Если многие страны уйдут на локдаун, то, конечно, цена нефти уменьшится, и мы увидим падение цены», — рассказал эксперт.

Второй причиной, по его мнению, является информационная напряжённость во взаимоотношениях России, Украины и НАТО.

«Россия — очень важный поставщик энергоресурсов на мировом рынке. Невозможно предполагать, что санкции против России останутся невидимыми для цены на нефть. Поэтому вот эта напряжённость тоже поднимает стоимость», — сообщил специалист.

В будущем, как подчеркнул собеседник RT, на стоимость нефти также могут повлиять результаты переговоров с Ираном.

Ранее стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на 05:22 мск увеличилась на 0,54% и достигла $87 за баррель.

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