Аналитик Митрахович объяснил причины изменения цен на нефть

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Анастасия Белоусова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть.
Аналитик Митрахович объяснил причины изменения цен на нефть
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Митрахович отметил, что рынок нефти очень волатилен.

«По той причине, что очень много факторов оказывают влияние на него. Один из главных факторов на текущее время — коронавирус. То есть, с одной стороны, в каких-то странах растёт заболеваемость, в других — активная вакцинация. Это уравновешивает друг друга, с другой стороны, если завтра начнутся локдауны, то спрос на нефть может уменьшиться», — сказал он.

Кроме того, специалист уточнил, что на Западе идёт активное развитие зелёной повестки.

По его мнению, это может привести к «уменьшению топлива», и таким образом подобные новости «будут толкать цены на нефть вверх».

Эксперт добавил, что цены могут вырасти из-за того, что санкции с Ирана и Венесуэлы «снимать не собираются».

12 января сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на Лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель.

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