Доцент Корнейчук прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Дальнейшее поведение российской валюты в январе будет определяться различными факторами», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Среди положительных — высокие цены на нефть марки Brent, а также сохранение жёсткого курса денежно-кредитной политики ЦБ.

Ещё один фактор — январский период уплаты налоговых платежей за декабрь 2021 года.

Что касается негативных факторов, то к ним Корнейчук отнёс, в частности, ситуацию с новым штаммом коронавируса, действия ФРС США для снижения инфляции, санкционную политику.

«С учётом проведённого анализа мы ожидаем, что курс доллара в январе будет колебаться в диапазоне 73—75 рублей, курс евро — в диапазоне 83—85 рублей», — сообщил эксперт.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал сообщение, что в ходе торгов курс евро превысил отметку в 86 рублей, а курс доллара поднялся выше 75 рублей.