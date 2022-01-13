Экономист Гинько заявил об «эмоциональном характере» ослабления курса рубля

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Дарья Ускова
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал сообщение, что в ходе торгов курс евро превысил отметку в 86 рублей, а курс доллара поднялся выше 75 рублей.
Экономист Гинько заявил об «эмоциональном характере» ослабления курса рубля
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«Мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами санкций со стороны США, которые переносятся из информационного поля в фазу подготовки законопроекта, внесения его в конгресс... На этом фоне ослабление рубля по отношению к доллару, евро носит, я бы сказал, эмоциональный характер», — сообщил экономист.

Изменение курсов валют, по его мнению, является своего рода «эмоциональной реакцией».

До сегодняшнего момента происходило множество событий мирового масштаба, которые могли бы повлиять на стабильность нашей валюты, однако сильного проседания рубля не было, отметил эксперт.

«Надо понимать, что санкциями, которые введены в отношении России, которые могут быть введены, США всё больше ограничивают желание стран — не только России, Китая, Кубы, Венесуэлы, Ирана, но и других — использовать доллар США», — рассказал собеседник RT.

Он также подчеркнул, что доллар становится высокорискованным активом.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов превысил отметку в 86 рублей, курс доллара поднялся выше 75 рублей.

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