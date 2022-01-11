Аналитик Гойхман дал прогноз по курсу рубля на ближайшую перспективу

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз по курсу рубля на ближайшую перспективу.

В беседе с Life.ru он напомнил, что в среду пройдёт встреча Совета Россия — НАТО, а в четверг — заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

«В случае позитива российская валюта получит поддержку, что даст ей возможность вернуться к спокойным значениям начала декабря в районе 73 рублей за доллар. Тем более при поддержке цен нефти Brent, выросших с начала января с $77 выше $81 за баррель», — сказал эксперт.

По его мнению, определяющими в первой половине января будут результаты ближайших политических событий.

«Практические советы обычным людям поэтому сейчас давать сложно. Общее правило между тем остаётся прежним. Свободные сбережения лучше разделить на несколько валют», — заключил Гойхман.

Ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какими факторами будет определяться поведение российской валюты в первом квартале 2022 года.