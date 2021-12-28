Финансовый аналитик Корнейчук назвал определяющие факторы для курса рубля в начале 2022 года

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какими факторами будет определяться поведение российской валюты в первом квартале 2022 года.
Финансовый аналитик Корнейчук назвал определяющие факторы для курса рубля в начале 2022 года
  • РИА Новости

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

В ряду таких факторов аналитик прежде всего назвал ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с повышением процентной ставки и укрепление американской валюты.

Поведение рубля также будет определяться развитием эпидемической обстановки. Повлияют на курс национальной валюты цены на нефть, переговоры России и НАТО в январе, ужесточение денежно кредитной политики Банка России, направленной на снижение инфляции в стране, а также другие факторы.

По мнению аналитика, курс доллара будет колебаться в диапазоне 73—75 рублей, курс евро — 83—85 рублей.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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