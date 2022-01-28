Финансовый аналитик Бабин спрогнозировал курс рубля до конца зимы
«Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырьё замедляет рост глобальной экономики, что в конечном счёте ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырьё», — рассказал Бабин в интервью агентству «Прайм».
По его прогнозам, при улучшении геополитической обстановки курс рубля может вернуться в диапазон 72—76 за доллар.
Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о динамике курсов евро и доллара.