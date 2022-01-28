Финансовый аналитик Бабин спрогнозировал курс рубля до конца зимы

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал прогноз по курсу рубля до конца зимы.

«Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырьё замедляет рост глобальной экономики, что в конечном счёте ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырьё», — рассказал Бабин в интервью агентству «Прайм».

По его прогнозам, при улучшении геополитической обстановки курс рубля может вернуться в диапазон 72—76 за доллар.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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