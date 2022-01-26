Экономист Гинько заявил, что курс евро и доллара «выдыхается»

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Полина Полетаева
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Экономист Гинько заявил, что курс евро и доллара «выдыхается»
  • Legion-Media

«Российская финансовая система находится в эпицентре информационного давления... Причём давление ничуть не меньшее, чем сами санкции…Наши европейские друзья и партнёры вложились в акции разных компаний, и теперь на фоне напряжённости и подорожания этих акций они стали фиксировать прибыль. То есть они стали продавать и получать рубли. А для того, чтобы вывести прибыль, им необходимы евро. И поэтому евро очень сильно дорожает, так как иностранные инвесторы, продавая российские акции, меняют рубли на евро. А раз за короткий промежуток времени очень много покупают евро, то курс подскакивает», — объяснил экономист.

Он отметил, что «рост курса доллара и евро выдыхается».

«Мы видели этот тренд на рост курса доллара и евро, он даже подзадержался на какое-то время. И уже явно готовится выдохнуться. На валютном рынке опять-таки пойдёт фиксация прибыли. Трейдеры будут продавать доллары и евро и покупать рубли, вкладывая их в российские акции. Мы уже видели вчера, как в плюс вышел российский фондовый рынок», — добавил Гинько.

Ранее стало известно, что курс евро поднялся выше 90 рублей.

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