«Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай в рамках контракта с CNPC

«Газпром» 18 января зафиксировал новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в заявлении.

Вместе с тем «Газпром» сообщил, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимума: из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.