«Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай в рамках контракта с CNPC
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Об этом сообщила пресс-служба российской компании.
«18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в заявлении.
Вместе с тем «Газпром» сообщил, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимума: из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.