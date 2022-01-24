«Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай в рамках контракта с CNPC

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«Газпром» 18 января зафиксировал новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.
«Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай в рамках контракта с CNPC
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Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в заявлении.

Вместе с тем «Газпром» сообщил, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимума: из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.

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