В Подмосковье строительство сырного завода планируют завершить в 2022 году

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Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что в 2022 году в регионе планируют достроить первый завод по производству сыров.
В Подмосковье строительство сырного завода планируют завершить в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».

Сырный кластер создают в Дмитровском городском округе.

«Более 75 тыс. т сыра произвело в прошлом году Подмосковье. На 10,3 тыс. т больше, чем в предыдущем», — сказал Георгий Филимонов.

Он проверил строительство кластера совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским.

Ранее НСН сообщала, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического предприятия в 2022 году.

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