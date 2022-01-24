В Подмосковье строительство сырного завода планируют завершить в 2022 году

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что в 2022 году в регионе планируют достроить первый завод по производству сыров.

Об этом сообщает телеканал «360».

Сырный кластер создают в Дмитровском городском округе.

«Более 75 тыс. т сыра произвело в прошлом году Подмосковье. На 10,3 тыс. т больше, чем в предыдущем», — сказал Георгий Филимонов.

Он проверил строительство кластера совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским.

Ранее НСН сообщала, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического предприятия в 2022 году.