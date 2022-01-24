В Подмосковье строительство сырного завода планируют завершить в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Сырный кластер создают в Дмитровском городском округе.
«Более 75 тыс. т сыра произвело в прошлом году Подмосковье. На 10,3 тыс. т больше, чем в предыдущем», — сказал Георгий Филимонов.
Он проверил строительство кластера совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским.
Ранее НСН сообщала, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического предприятия в 2022 году.