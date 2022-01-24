Песков назвал блестящим примером «фейковой истерии» сомнения в поставках российского газа

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Сообщения о возможном прекращении газовых поставок из России в Европу являются блестящим примером «фейковой истерии», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал блестящим примером «фейковой истерии» сомнения в поставках российского газа
  • © Пресс-служба президента России

«Ну это ещё один блестящий пример такой фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и провокационных вбросов. Это блестящий пример», — заявил Песков.

Он напомнил, что Россия в самые нелёгкие моменты отношений с другими странами всегда была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы.

«В самые нелёгкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в правительстве Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на введение санкций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT объяснил обеспокоенность Британии возможными ограничениями по газу из России.

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