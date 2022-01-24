The Times: в Британии обеспокоены возможными ограничениями по газу из России из-за санкций

В правительстве Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на введение странами Запада рестрикций из-за эскалации на Украине. Об этом пишет издание The Times.

«Мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет большой проблемой, если Россия в будущем ограничит его поставки», — приводит издание заявление чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Отмечается, что Великобритания не импортирует российский газ, другие страны Европы зависят от него больше.

«Сложившаяся ситуация в энергетике связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с надёжностью поставок», — заключается в материале.

Ранее Sky News сообщало, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя премьер-министра Соединённого Королевства, министра юстиции Доминика Рааба о том, что Британия планирует ввести санкции против России в случае установления Москвой «марионеточного режима» на Украине.