The Times: в Британии обеспокоены возможными ограничениями по газу из России из-за санкций
«Мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет большой проблемой, если Россия в будущем ограничит его поставки», — приводит издание заявление чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
Отмечается, что Великобритания не импортирует российский газ, другие страны Европы зависят от него больше.
«Сложившаяся ситуация в энергетике связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с надёжностью поставок», — заключается в материале.
Ранее Sky News сообщало, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима».
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя премьер-министра Соединённого Королевства, министра юстиции Доминика Рааба о том, что Британия планирует ввести санкции против России в случае установления Москвой «марионеточного режима» на Украине.