The Times: в Британии обеспокоены возможными ограничениями по газу из России из-за санкций

Короткая ссылка
В правительстве Великобритании выразили обеспокоенность тем, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на введение странами Запада рестрикций из-за эскалации на Украине. Об этом пишет издание The Times.

«Мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет большой проблемой, если Россия в будущем ограничит его поставки», — приводит издание заявление чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Отмечается, что Великобритания не импортирует российский газ, другие страны Европы зависят от него больше.

«Сложившаяся ситуация в энергетике связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с надёжностью поставок», — заключается в материале.

Ранее Sky News сообщало, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима». 

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя премьер-министра Соединённого Королевства, министра юстиции Доминика Рааба о том, что Британия планирует ввести санкции против России в случае установления Москвой «марионеточного режима» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить