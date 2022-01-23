В Совфеде высказались о планах Британии ввести новые санкции против России
- РИА Новости
«Что-то в последнее время сильно Великобритания развоевалась. Надо немного остудиться и трезво посмотреть на вещи. Необходимо искать контакт с Россией, а не запугивать санкциями. С одной стороны, министр обороны приглашает нашего министра в Лондон, а с другой стороны, его страна предваряет возможный визит подобными заявлениями. Я думаю, это контрпродуктивно», — считает сенатор.
По его мнению, санкции «вряд ли могут повлиять на российских граждан».
«Чем Британия нас может запугать? Какими санкциями? Я думаю, что это больше для красного словца, поэтому реагировать на это не стоит», — заключил Джабаров.
Ранее заместитель премьер-министра Соединённого Королевства, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима».