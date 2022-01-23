В Совфеде высказались о планах Британии ввести новые санкции против России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя премьер-министра Соединённого Королевства, министра юстиции Доминика Рааба о том, что Британия планирует ввести санкции против России в случае установления Москвой «марионеточного режима» на Украине.
В Совфеде высказались о планах Британии ввести новые санкции против России
  • РИА Новости

«Что-то в последнее время сильно Великобритания развоевалась. Надо немного остудиться и трезво посмотреть на вещи. Необходимо искать контакт с Россией, а не запугивать санкциями. С одной стороны, министр обороны приглашает нашего министра в Лондон, а с другой стороны, его страна предваряет возможный визит подобными заявлениями. Я думаю, это контрпродуктивно», — считает сенатор.

По его мнению, санкции «вряд ли могут повлиять на российских граждан».

«Чем Британия нас может запугать? Какими санкциями? Я думаю, что это больше для красного словца, поэтому реагировать на это не стоит», — заключил Джабаров.

Ранее заместитель премьер-министра Соединённого Королевства, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить