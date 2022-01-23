В Совфеде высказались о планах Британии ввести новые санкции против России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя премьер-министра Соединённого Королевства, министра юстиции Доминика Рааба о том, что Британия планирует ввести санкции против России в случае установления Москвой «марионеточного режима» на Украине.

«Что-то в последнее время сильно Великобритания развоевалась. Надо немного остудиться и трезво посмотреть на вещи. Необходимо искать контакт с Россией, а не запугивать санкциями. С одной стороны, министр обороны приглашает нашего министра в Лондон, а с другой стороны, его страна предваряет возможный визит подобными заявлениями. Я думаю, это контрпродуктивно», — считает сенатор.

По его мнению, санкции «вряд ли могут повлиять на российских граждан».

«Чем Британия нас может запугать? Какими санкциями? Я думаю, что это больше для красного словца, поэтому реагировать на это не стоит», — заключил Джабаров.

Ранее заместитель премьер-министра Соединённого Королевства, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима».