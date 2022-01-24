Депутат Ананских объяснил обеспокоенность Британии возможными ограничениями по газу из России

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ об обеспокоенности правительства Великобритании тем, что Россия может прекратить поставки газа в ответ на введение странами Запада рестрикций из-за эскалации на Украине.
Депутат Ананских объяснил обеспокоенность Британии возможными ограничениями по газу из России
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«Я думаю, что нужно им начать думать с самих себя, а не думать о других. Потому я бы всё-таки вопрос отправил к англичанам. Россия — надёжный мировой партнёр. Поставляет газ более 50 лет в Европу. Не было никогда сбоев», — считает парламентарий.

Ранее издание The Times написало, что британское правительство обеспокоено возможными ограничениями по газу из России из-за санкций.

Отмечается, что Великобритания не импортирует российский газ, другие страны Европы зависят от него больше.

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