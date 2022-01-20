Представитель Binance заявил о готовности к диалогу с Центробанком России

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Представитель крупнейшей криптовалютной биржи Binance сообщил, что готов к диалогу с ЦБ России по предлагаемому регулированию криптовалют.
Представитель Binance заявил о готовности к диалогу с Центробанком России
  • Legion-Media

«Мы открыты к диалогу и обсуждению защиты интересов... российских пользователей криптовалют», — рассказал представитель в беседе с РИА Новости. 

Он также подчеркнул, что Binance серьёзно относится к своим обязательствам по соблюдению нормативных требований и стремится к взаимодействию с регулирующими органами.

«Мы будем рады диалогу для обсуждения тезисов консультативного доклада и искренне надеемся, что консультативный доклад положит начало диалога Центрального банка России с представителями криптовалютного рынка», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что Центробанк видит существенные риски для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет.

Позднее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал предложение Центробанка запретить майнинг и обмен криптовалют в России.

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