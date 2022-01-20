Экономист Беляев поддержал предложение ЦБ запретить майнинг и обмен криптовалют в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал предложение Центробанка запретить майнинг и обмен криптовалют в России.

Беляев назвал подобное решение «очень глубоким и продуманным».

«Когда добывают криптовалюту, занимаются майнингом — это фактически незаконная эмиссия на территории страны. Это равносильно тому, что возникает ещё один эмиссионный центр, который подрывает и денежное обращение страны, и, соответственно, негативнейшим взрывным образом влияет на всю экономику», — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что Центробанк видит существенные риски для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет.