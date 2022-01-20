ЦБ не планирует запрещать россиянам владение криптовалютами

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Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.
ЦБ не планирует запрещать россиянам владение криптовалютами
  • Legion-Media

«Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что ЦБ не планирует и не предлагает вводить запрет для граждан на владение криптовалютами.

«Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Центробанк видит существенные риски для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет.

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