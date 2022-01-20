ЦБ не планирует запрещать россиянам владение криптовалютами
- Legion-Media
«Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что ЦБ не планирует и не предлагает вводить запрет для граждан на владение криптовалютами.
«Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Центробанк видит существенные риски для российской экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет.