Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в 2021 году

За 2021 год Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт на 36% и поставила продукции на $191 млрд, что стало историческим рекордом. Об этом заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

«По результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, более чем до $191 млрд, что стало новым историческим максимумом. Рост отмечен практически во всех товарных сегментах», — приводит её слова РИА Новости.

Самым масштабным прирост был в поставках чёрных и цветных металлов, удобрений, химических веществ и энергооборудования.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг в январе — сентябре 2021 года $6,53 млрд.