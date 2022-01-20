Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в 2021 году
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«По результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, более чем до $191 млрд, что стало новым историческим максимумом. Рост отмечен практически во всех товарных сегментах», — приводит её слова РИА Новости.
Самым масштабным прирост был в поставках чёрных и цветных металлов, удобрений, химических веществ и энергооборудования.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг в январе — сентябре 2021 года $6,53 млрд.