Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в 2021 году

Короткая ссылка
За 2021 год Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт на 36% и поставила продукции на $191 млрд, что стало историческим рекордом. Об этом заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Россия поставила рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту в 2021 году
  • Gettyimages.ru

«По результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, более чем до $191 млрд, что стало новым историческим максимумом. Рост отмечен практически во всех товарных сегментах», — приводит её слова РИА Новости.

Самым масштабным прирост был в поставках чёрных и цветных металлов, удобрений, химических веществ и энергооборудования.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг в январе — сентябре 2021 года $6,53 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить