Власти Москвы рассказали о поставках несырьевой неэнергетической продукции в страны АТР

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг в январе — сентябре 2021 года $6,53 млрд.

«Москва продолжает укреплять внешнеторговые отношения со странами АТР и увеличивать продажи несырьевой неэнергетической продукции. С 2019 года столичным производителям удалось повысить объём поставок на 45%, с $4,5 млрд до $6,53 млрд», — передаёт слова Ефимова НСН.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,8%, добавил заммэра.

Наряду с этим, объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Московской области по итогам девяти месяцев 2021 года увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимума с 2013 года. Такие данные Российского экспортного центра привела министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, передаёт «Радио 1».

«Объём ННЭ Московской области в январе — сентябре 2021 года составил $6,38 млрд. Это на 34,73% выше показателя аналогичного периода 2020 года, когда он составил $4,74 млрд, а также на 25,8% превышает рекордные показатели за первые три квартала 2019 года — $5,07 млрд», — сказала Зиновьева.

Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.