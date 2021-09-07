Экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первое полугодие

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Экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первое полугодие
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Традиционно основной объём экспорта региона составляют неэнергетические несырьевые товары, их доля — свыше 90%, в денежном выражении это 3,98 млрд рублей. В общем объёме российского ННЭ доля Подмосковья превышает 4,4%», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Также стало известно, что экспорт Нижегородской области за январь — июль 2021 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $3,19 млрд. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«По данным Приволжского таможенного управления, такой рост, почти на $770 млн, произошёл в первую очередь благодаря увеличению объёма несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос более чем на 40% и превысил $2,3 млрд. Большая часть поставок относилась именно к промышленному экспорту», — отметил Никитин.

Ранее сообщалось, что объём экспорта крымской сельхозпродукции составил $10,2 млн с начала 2021 года.

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