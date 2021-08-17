Объём экспорта крымской сельхозпродукции составил $10 млн с начала года

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Объём экспорта крымской сельхозпродукции составил $10,2 млн с начала 2021 года.
Объём экспорта крымской сельхозпродукции составил $10 млн с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.

«Выполнение планового показателя с начала года составило более 85%», — отметили в ведомстве.

До конца года министерство намерено довести показатели экспорта продукции АПК до $12 млн.

Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.

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