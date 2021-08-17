Объём экспорта крымской сельхозпродукции составил $10 млн с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.
«Выполнение планового показателя с начала года составило более 85%», — отметили в ведомстве.
До конца года министерство намерено довести показатели экспорта продукции АПК до $12 млн.
Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.