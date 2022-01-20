В ЕП предупредили о последствиях реализации плана по сокращению выбросов к 2030 году
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«Европейская конфедерация профсоюзов предупреждает о повышении уровня энергетической бедности вследствие реализации мер в рамках программы Fit for 55. Её беспокоит перспектива погружения в энергетическую бедность 50 млн домохозяйств», — отметил Райль.
На этом фоне парламентарий спросил у ЕК, какую оценочную деятельность провела комиссия на предмет возможных последствий реализации программ Green Deal («Европейский зелёный курс») и Fit for 55 («Готовность — 55») «с точки зрения энергетической бедности».
В октябре прошлого года депутаты Европарламента от Болгарии заявили, что план Fit for 55 станет для ЕС «экономическим самоубийством».
Позднее их коллеги из Италии подняли вопрос о возможной связи энергетического кризиса в ЕС со стратегией перехода к «Зелёному курсу».
Fit for 55 — представленная ЕК летом 2021 года программа по борьбе с изменением климата. Она предполагает активное использование европейскими компаниями «чистых» технологий.
«Зелёный курс» — принятая в 2019 году стратегия ЕС. Она нацелена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.