Экономист Беляев объяснил невыгодность отключения России от SWIFT для Европы
«Если SWIFT убрать, то придётся многое менять. Банковская система не рухнет, но придётся менять всю систему отношений между банками, что само по себе дорого и неудобно», — сообщил эксперт.
Он напомнил, что система SWIFT по своей сути является системой оповещений о платежах. Оповещения платные, а Россия «занимает очень заметное место в так называемом трафике, в потоке сообщений», утверждает специалист.
«Если Россия каким-то образом будет отключена, чисто гипотетически, значит, по банковской системе, прежде всего западноевропейской, и по финансовому рынку будет нанесён действительно большой удар», — объяснил собеседник RT.
По его словам, SWIFT обслуживает не столько внешнеторговые товарные операции по оплате между клиентами, сколько операции по финансовому рынку, купле-продаже ценных бумаг, движению капитала и так далее.
Отключение России от системы чревато «недееспособностью» SWIFT, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим убыткам для компаний на финансовом рынке, подчеркнул экономист.
Ранее Фридрих Мерц предупредил, что ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо со «взрывом атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг. По его словам, SWIFT «лучше не трогать».