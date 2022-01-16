Экономист Беляев объяснил невыгодность отключения России от SWIFT для Европы

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал слова будущего председателя германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о том, что ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо со «взрывом атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг.

«Если SWIFT убрать, то придётся многое менять. Банковская система не рухнет, но придётся менять всю систему отношений между банками, что само по себе дорого и неудобно», — сообщил эксперт.

Он напомнил, что система SWIFT по своей сути является системой оповещений о платежах. Оповещения платные, а Россия «занимает очень заметное место в так называемом трафике, в потоке сообщений», утверждает специалист.

«Если Россия каким-то образом будет отключена, чисто гипотетически, значит, по банковской системе, прежде всего западноевропейской, и по финансовому рынку будет нанесён действительно большой удар», — объяснил собеседник RT.

По его словам, SWIFT обслуживает не столько внешнеторговые товарные операции по оплате между клиентами, сколько операции по финансовому рынку, купле-продаже ценных бумаг, движению капитала и так далее.

Отключение России от системы чревато «недееспособностью» SWIFT, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим убыткам для компаний на финансовом рынке, подчеркнул экономист.

Ранее Фридрих Мерц предупредил, что ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо со «взрывом атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг. По его словам, SWIFT «лучше не трогать».