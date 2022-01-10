Аналитик Юшков описал возможный сценарий поведения Украины в связи с низкими запасами газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT данные компании «Укртрансгаз», согласно которым в настоящий момент запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 43,44% меньше, чем было годом ранее в это же время.

«Ситуация усугубляется тем, что у них проблемы не только в дефиците газа, но у них в этом году проблема и с дефицитом угля. Они сейчас по всему миру скребут по сусекам... Они пытаются заместить угольную генерацию газовой. И газа потребляется даже больше, чем обычно, идёт интенсивный объём из подземных хранилищ», — пояснил эксперт.

По его словам, ситуация осложняется тем фактом, что не весь газ, который закачан в подземные хранилища, предназначен напрямую для Украины.

«Часть газа надо будет... покупать по сверхвысоким ценам у европейских трейдеров, которым принадлежит этот газ, так ещё и нет гарантий, что тебе вообще продадут его», — заявил специалист.

Аналитик предположил, что украинские власти либо будут «отключать потребителей», либо будут пытаться производить «отбор газа из транзита», о чём ранее заявлял экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее компания «Укртрансгаз» заявила, что в настоящий момент запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 43,44% меньше, чем было годом ранее в это же время.

Уточняется, что по состоянию на 8 января в ПХГ Украины находится 13,02 млрд куб. м газа.