«Укртрансгаз» заявил о низких запасах газа в украинских ПХГ

Компания «Укртрансгаз» заявила, что в настоящий момент запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 43,44% меньше, чем было годом ранее в это же время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что по состоянию на 8 января в ПХГ Украины находится 13,02 млрд куб. м газа, что на 43,44% меньше, чем годом ранее.

Компания подчёркивает, что проектная мощность хранилищ составляет 30,95 млрд куб. м, так что свободными остаются почти 16,95 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что крупнейший на Украине Яготинский маслозавод заявил о частичной остановке производства из-за десятикратного повышения цен на газ в стране.