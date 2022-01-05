Крупнейший на Украине маслозавод частично приостановил работу из-за роста цен на газ

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Крупнейший на Украине «Яготинский маслозавод» заявил о частичной остановке производства из-за десятикратного повышения цен на газ в стране.
Крупнейший на Украине маслозавод частично приостановил работу из-за роста цен на газ
  • ©milkalliance.com.ua

«Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере достигла апогея. Только стоимость газа выше в десять раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года общество «Яготинский маслозавод» вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

Отмечается, что поставки продукции будут возобновлены в полном объёме при стабилизации финансово-экономической ситуации в стране.

Ранее замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Ростислав Шурма рассказал об угрозе высоких цен на газ для экономики Украины.

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