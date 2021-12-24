В офисе Зеленского заявили об угрозе высоких цен на газ для экономики Украины

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Высокие цены на газ в Евросоюзе угрожают экономике Украины, заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
В офисе Зеленского заявили об угрозе высоких цен на газ для экономики Украины
  • AP

«Мы чётко видим, что аномальные цены на газ в Европе и, соответственно, на Украине сложно назвать рыночными. Мы держим руку на пульсе. Это влияет на каждый сектор экономики», — цитирует РИА Новости заявление Шурмы на брифинге.

Он отметил, что Украина не допустит эффекта домино в отдельных секторах экономики.

По его словам, правительство в ближайшее время найдёт компромиссное решение, которое позволит ограничить рост цен на газ.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена сократить потребление газа на 30—40% в ближайшие годы.

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