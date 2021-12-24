В офисе Зеленского заявили об угрозе высоких цен на газ для экономики Украины
- AP
«Мы чётко видим, что аномальные цены на газ в Европе и, соответственно, на Украине сложно назвать рыночными. Мы держим руку на пульсе. Это влияет на каждый сектор экономики», — цитирует РИА Новости заявление Шурмы на брифинге.
Он отметил, что Украина не допустит эффекта домино в отдельных секторах экономики.
По его словам, правительство в ближайшее время найдёт компромиссное решение, которое позволит ограничить рост цен на газ.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена сократить потребление газа на 30—40% в ближайшие годы.