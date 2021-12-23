Премьер Украины заявил о планах по сокращению потребления газа в ближайшие годы

Украина намерена сократить потребление газа на 30—40% в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Со следующего года начинаем президентскую программу термомодернизации. Начнём с продуманного утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов», — цитирует Шмыгаля РИА Новости.

По его словам, также будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений.

Как уточнил премьер, цель всех этих мер — сокращение потребления газа на 30—40% в последующие годы.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что из-за недостаточности собственной добычи компания вынуждена закупать газ по любым ценам.