Премьер Украины заявил о планах по сокращению потребления газа в ближайшие годы

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Украина намерена сократить потребление газа на 30—40% в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Премьер Украины заявил о планах по сокращению потребления газа в ближайшие годы
  • Reuters

«Со следующего года начинаем президентскую программу термомодернизации. Начнём с продуманного утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов», — цитирует Шмыгаля РИА Новости.

По его словам, также будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений.

Как уточнил премьер, цель всех этих мер — сокращение потребления газа на 30—40% в последующие годы. 

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что из-за недостаточности собственной добычи компания вынуждена закупать газ по любым ценам.

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