Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам
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«Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов», — цитирует его РИА Новости.
Витренко также заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение трёх-пяти лет.
Ранее в «Нафтогазе» заявили об истощении газовых месторождений на Украине.
Отмечается, что истощённость некоторых месторождений достигает 80%