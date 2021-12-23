Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам

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Из-за недостаточности собственной добычи компания «Нафтогаз Украины» вынуждена закупать газ по любым ценам, заявил её глава Юрий Витренко в интервью изданию «РБК Украина».
Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам
  • Legion-Media

«Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов», — цитирует его РИА Новости.

Витренко также заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение трёх-пяти лет.

Ранее в «Нафтогазе» заявили об истощении газовых месторождений на Украине.

Отмечается, что истощённость некоторых месторождений достигает 80%

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