Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам

Из-за недостаточности собственной добычи компания «Нафтогаз Украины» вынуждена закупать газ по любым ценам, заявил её глава Юрий Витренко в интервью изданию «РБК Украина».

«Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов», — цитирует его РИА Новости.

Витренко также заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение трёх-пяти лет.

Ранее в «Нафтогазе» заявили об истощении газовых месторождений на Украине.

Отмечается, что истощённость некоторых месторождений достигает 80%