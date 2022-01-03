Экс-глава «Нафтогаза» Коболев допустил «воровство» Киевом российского газа из-за дефицита

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что при определённых обстоятельствах Украина может начать воровать транзитный российский газ из-за дефицита, что, в свою очередь, приведёт к остановке поставок и расторжению газового договора.

В статье для издания «Зеркало недели» он описал два варианта развития ситуации с газом на Украине в I квартале 2022 года.

Согласно оптимистичному сценарию, «Нафтогаз» сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а при пессимистичном — Украина столкнётся с необходимостью «отбора российского газа из транзитного потока».

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — подчеркнул Коболев.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что за 2021 год через территорию Украины было транспортировано 41,7 млрд кубометров российского газа.

Отмечается, что в прошедшем году компания «Газпром» использовала мощности по точкам входа на 93,8%, а по точкам выхода — на 91%.