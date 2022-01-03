Аналитик Юшков прокомментировал заявление экс-главы «Нафтогаза» о «воровстве» российского газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT слова экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможном «воровстве» Киевом российского газа из-за дефицита.

«Такой сценарий нельзя полностью исключать. Дело в том, что Украина в этот отопительный сезон запасла очень мало газа в подземных хранилищах», — сообщил аналитик.

По его словам, в настоящий момент оставшийся объём газа на Украине невелик. Более того, происходит быстрый отбор газа из хранилищ, отметил эксперт.

«В этом году у них проблемы не только с газом, но и с углём. Они запасли очень мало угля на электростанциях, поэтому вынуждены экономить уголь и потреблять всё больше газа», — добавил специалист.

Он также выразил предположение, что наиболее сложный период для Украины начнётся в феврале-марте, когда подземные хранилища будут опустошены.

«Почему мы сейчас слышим это от экс-главы Коболева? Потому что у них там жёсткая конкуренция, и он хочет показать, что нынешние менеджеры «Нафтогаза» — неквалифицированные люди», — пояснил аналитик.

Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о возможном «воровстве» Украиной транзитного российского газа из-за дефицита.