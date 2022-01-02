Reuters: транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Как отмечается, прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 млн кубометров — это самый низкий показатель за последние два месяца.
30 декабря 2021 года сообщалось, что «Газпром» из-за отсутствия заявок десятый день подряд не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа.
Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК заявил, что при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии украинской газотранспортной системы Россия и после 2024 года будет бронировать мощности ГТС Украины.
К тому же директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели, до конца действующего контракта остаётся ещё три года.