Reuters: транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за последние два месяца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Как отмечается, прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 млн кубометров — это самый низкий показатель за последние два месяца.

30 декабря 2021 года сообщалось, что «Газпром» из-за отсутствия заявок десятый день подряд не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК заявил, что при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии украинской газотранспортной системы Россия и после 2024 года будет бронировать мощности ГТС Украины.

К тому же директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели, до конца действующего контракта остаётся ещё три года.