Новак допустил востребованность украинской ГТС после 2024 года

Вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК заявил, что при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии украинской газотранспортной системы Россия и после 2024 года будет бронировать мощности ГТС Украины.

«При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины», — заявил Новак.

Он добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от поставок по ГТС Украины.

Новак напомнил, что договор о транзите по 40 млрд кубометров газа в год через Украину подписан до конца 2024 года. Вице-премьер отметил, что это достаточно приличные объёмы.

Также Новак выразил уверенность, что Украине не удастся сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».