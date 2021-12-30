«Газпром» десятый день подряд не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform
Как уточняется, на аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.
Он также сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.