«Газпром» десятый день подряд не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» из-за отсутствия заявок десятый день подряд не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 30 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform

Как уточняется, на аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.

Он также сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.