Foreign Affairs: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР

Эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли написали статью для издания Foreign Affairs, в которой выразили мнение, что Россия вынесла экономические уроки из распада СССР.

«Безусловно, Россия всё ещё пытается найти экономическую модель, способную обеспечить непрерывный рост и снижение зависимости от экспорта ресурсов. Тем не менее Москве удалось укрепиться в устойчивой конкуренции с Соединёнными Штатами», — отмечается в статье.

Эксперты указывают, что российская экономика оказалась не слабым местом страны, а надёжным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введённых Западом санкций.

По мнению авторов материала, российские политики извлекли уроки из экономической ситуации в СССР, а также «суматохи позднесоветского опыта и экономических потрясений 1990-х годов». В частности, это касается удара по бюджету Советского союза из-за обвала нефтяного рынка в 1980—1990-х годах. Страхи политиков по поводу повторения ситуации привели к созданию спецфондов.

«Создание новых стабилизационных фондов вскоре после вступления Путина на пост президента в 2000 году стало прямым ответом на эти опасения. Эти средства позволили России накапливать резервы от экспортных поступлений, чтобы помочь ей выдержать макроэкономические последствия скачков цен на нефть и снижения экспортных доходов», — говорится в материале.

В итоге Москва успешно восстановила свои валютные резервы, а также активы, которые менее уязвимы для введённых и возможных новых американских санкций. То есть Россия адаптировалась к гораздо более низким ценам на нефть и встроила амортизаторы, которые делают зависимость от экспорта энергоносителей гораздо менее уязвимой.

Также Россия извлекла урок из зависимости СССР от импорта. Авторы статьи отмечают, что, когда в 1986 году разразился нефтяной шок, каждая третья буханка советского хлеба производилась с использованием импортного зерна.

«При Путине Россия стремится уменьшить свою зависимость от импорта. Здесь также политическое мышление формировалось на основе опыта позднесоветской эпохи, когда хроническая неспособность производить достаточные объёмы стратегически важных товаров, в том числе основных потребительских товаров, таких как зерно, высокотехнологичное оборудование, заставляла страну сильно полагаться на импорт», — написали эксперты.

Ранее Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.

В декабре офис торгового представителя Соединённых Штатов Кэтрин Тай назвал импортозамещение в России нарушением норм ВТО.