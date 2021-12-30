Читатели Der Spiegel выразили недовольство транзитом газа через Украину

Читатели немецкого журнала Der Spiegel в статье про газопровод «Северный поток — 2» выразили недовольство по поводу необходимости оплачивать транзит газа через Украину.

В статье под названием «Путин усиливает давление на Германию» отмечается, что ФРГ страдает от повышения цен на газ.

Как пишет РИА Новости, читатели Der Spiegel отметили, что нагрузка за субсидирование украинского бюджета осуществляется за счёт немецкого потребителя.

В комментариях выразили недовольство тем, что Германия несёт ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда «есть значительно более дешёвый транспортный маршрут».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе.

Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что энергетической безопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция госсистемы и паралич органов власти из-за уничтожения национальных интересов государства со стороны Запада.