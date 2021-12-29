Захарова назвала главную угрозу энергетической безопасности Украины

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Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция госсистемы и паралич органов власти из-за уничтожения национальных интересов государства со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала главную угрозу энергетической безопасности Украины
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», — написала она в своём Telgram-канале.

Первопричиной всех бед Киева российский дипломат назвала уничтожение западными кураторами национальных интересов Украины во имя собственных целей.

Вместе с этим Захарова отметила, что Россия представляет собой надёжного энергопоставщика на рынках Европы и мира, что доказывают десятилетия взаимовыгодного партнёрства.

«Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны», — заключила дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе.

Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.

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