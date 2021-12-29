Захарова назвала главную угрозу энергетической безопасности Украины
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- РИА Новости
«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», — написала она в своём Telgram-канале.
Первопричиной всех бед Киева российский дипломат назвала уничтожение западными кураторами национальных интересов Украины во имя собственных целей.
Вместе с этим Захарова отметила, что Россия представляет собой надёжного энергопоставщика на рынках Европы и мира, что доказывают десятилетия взаимовыгодного партнёрства.
«Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны», — заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе.
Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.