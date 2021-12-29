Путин сообщил о готовности «Северного потока — 2» к работе

Газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, заявил президент России Владимир Путин.

«Северный поток — 2» готов к работе», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, Россия вместе с пятью европейскими компаниями выполнила задачу по созданию дополнительного маршрута.

Он добавил, что теперь европейские регуляторы должны принять решение о начале работы газопровода.

Ранее президент России поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.

Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.