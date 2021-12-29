Путин сообщил о готовности «Северного потока — 2» к работе
- РИА Новости
«Северный поток — 2» готов к работе», — цитирует Путина РИА Новости.
По его словам, Россия вместе с пятью европейскими компаниями выполнила задачу по созданию дополнительного маршрута.
Он добавил, что теперь европейские регуляторы должны принять решение о начале работы газопровода.
Ранее президент России поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.
Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.