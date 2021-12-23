«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 24 декабря
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform.
Предложение на пятницу во время дополнительной сессии оказалось невостребованным, всего предлагались мощности в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.
20 декабря «Газпром» не забронировал дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. 21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».
15 декабря «Газпром» сообщил, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа. Отмечается, что «Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.