«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 24 декабря

«Газпром» во время аукциона не забронировал на пятницу, 24 декабря, мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform.

Предложение на пятницу во время дополнительной сессии оказалось невостребованным, всего предлагались мощности в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.

20 декабря «Газпром» не забронировал дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. 21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».

15 декабря «Газпром» сообщил, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа. Отмечается, что «Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.