«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 23 декабря

«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг, 23 декабря, мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Предложение на четверг во время дополнительной сессии оказалось невостребованным, всего предлагались мощности в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.

Как уточняется, накануне, в среду, 22 декабря, компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.

20 декабря «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. 21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».