ЕК получила запрос «Нафтогаза» обязать «Газпром» продать крупный объём газа

Короткая ссылка
Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы «Нафтогаза» с требованием обязать «Газпром» продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину.
ЕК получила запрос «Нафтогаза» обязать «Газпром» продать крупный объём газа
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Мы получили эту жалобу», — цитирует ТАСС представителя ЕС Марию Тсони.

По её словам, жалобу оценят на основании стандартных процедур.

Ранее украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».

Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет российскую компанию в «создании искусственного дефицита газа и давлении на Европейский союз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить