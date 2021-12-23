ЕК получила запрос «Нафтогаза» обязать «Газпром» продать крупный объём газа
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«Мы получили эту жалобу», — цитирует ТАСС представителя ЕС Марию Тсони.
По её словам, жалобу оценят на основании стандартных процедур.
Ранее украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».
Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет российскую компанию в «создании искусственного дефицита газа и давлении на Европейский союз».