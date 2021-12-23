ЕК получила запрос «Нафтогаза» обязать «Газпром» продать крупный объём газа

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы «Нафтогаза» с требованием обязать «Газпром» продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину.

«Мы получили эту жалобу», — цитирует ТАСС представителя ЕС Марию Тсони.

По её словам, жалобу оценят на основании стандартных процедур.

Ранее украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».

Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет российскую компанию в «создании искусственного дефицита газа и давлении на Европейский союз».