Аналитик Кондратьев прокомментировал жалобу «Нафтогаза» в ЕК на деятельность «Газпрома»

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT обращение «Нафтогаза» в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома».

«Это очень креативная компания, у которой много интересных идей, особенно когда это касается взаимодействия с «Газпромом»... «Нафтогаз» в последнее время очень активно пытается влиять на европейские власти, на европейский рынок, формально не принимая в нём участия», — пояснил эксперт.

По словам Кондратьева, на фоне неспособности украинского поставщика обеспечить газом собственных потребителей подобные заявления являются попыткой «поддержания информационного фона» вокруг самого «Нафтогаза».

«Буквально на днях «Нафтогаз» предлагал на спотовом рынке для украинских потребителей газ по более чем $2200 за 1 тыс. куб. м. По такой цене украинские потребители не могут позволить купить газ. Поставки газа бытовым и бюджетным потребителям провалены... Это крупнейший провал со времён основания компании в 90-х годах», — заключил аналитик.

Он также обратил внимание на то, что «Газпром» полностью удовлетворяет заявки европейских потребителей и исправно выполняет все свои обязательства.

За всё время к работе компании ни у Европейской комиссии, ни у национальных правительств претензий не возникало, подчеркнул Кондратьев.

По мнению специалиста, действия «Нафтогаза» свидетельствуют о желании компании отвлечь внимание украинских потребителей и властей от собственного провала.

Ранее украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».

Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет российскую компанию в «создании искусственного дефицита газа и давлении на Европейский союз».