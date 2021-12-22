Аналитик Пикин назвал бредом обвинения «Нафтогаза» в адрес «Газпрома»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома», а также призвал ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объёмы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

«Газпром» не продаёт газ на спотовом рынке, он продаёт газ по долгосрочным контрактам», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что итоговая стоимость газа состоит из двух частей: часть, привязанная к спотовой цене, и часть, привязанная к нефтяной корзине.

«Обязать коммерческую компанию продавать товар где-то на другом рынке — это просто из области фантастики», — сообщил Пикин.

Аналитик выразил недоумение по поводу заявления «Нафтогаза» и обвинений, которые не имеют под собой юридических оснований.

«Они просто фантазируют. Под горилку, может, так хорошо получается... Но фантазии не имеют никакого юридического основания. Полный бред», — заключил собеседник RT.

Ранее украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».

Компания также призвала ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объёмы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.