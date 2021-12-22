Минэкономики Германии: безопасность поставок газа по-прежнему гарантируется

Короткая ссылка
В Министерстве экономики Германии заявили, что безопасность поставок газа в страну гарантируется, признаков перебоя в импорте нет.
Минэкономики Германии: безопасность поставок газа по-прежнему гарантируется
  • © tolgart
  • Gettyimages.ru

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. Безопасность поставок по-прежнему гарантируется. В настоящее время у нас нет признаков перебоев в поставках», — сказали в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости о прогнозе развития цен на газ и его влиянии на ситуацию в ФРГ.

Днём 22 декабря цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, «строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить