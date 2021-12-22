Минэкономики Германии: безопасность поставок газа по-прежнему гарантируется

В Министерстве экономики Германии заявили, что безопасность поставок газа в страну гарантируется, признаков перебоя в импорте нет.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. Безопасность поставок по-прежнему гарантируется. В настоящее время у нас нет признаков перебоев в поставках», — сказали в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости о прогнозе развития цен на газ и его влиянии на ситуацию в ФРГ.

Днём 22 декабря цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, «строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа».