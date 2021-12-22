Мишустин: Россия является крупнейшей энергетической державой

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня энергетика назвал Россию крупнейшей энергетической державой. Он подчеркнул, что страна обладает уникальной энергосистемой и является одним из лидеров по выработке электроэнергии и поставке её на мировой рынок.

«Это результат вашего огромного труда, профессионализма. Каждый из вас делает всё, чтобы энергетическая система страны действовала надёжно. Ведь от этого зависит рост экономики, работа промышленности и сельского хозяйства, транспорта, больниц и поликлиник, повышение уровня жизни миллионов наших граждан, обеспечение энергетической безопасности государства», — говорится в послании Мишустина.

Он отметил, что электроэнергетическая отрасль страны динамично развивается и вводит в строй «новые мощности генерации, линии электропередачи и трансформаторные подстанции».

Кроме того, происходит переход к энергетике нового поколения, основанной на цифровых и экологически безопасных технологиях, добавил премьер.

Как ранее рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России через пять-шесть лет планируется создать водородные турбины для перевода части энергогенерации на водород.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, а доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%.