В России планируется создать водородные турбины для генерации энергии

Короткая ссылка
В России через пять-шесть лет планируется создать водородные турбины для перевода части энергогенерации на водород. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров во время пленарного заседания российско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.
В России планируется создать водородные турбины для генерации энергии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В горизонте пять-шесть лет рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо», — сказал Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в России уже созданы прототипы водородных автобусов, напомнил министр, их серийное производство планируется начать в 2023 году.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, а доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%.

Как отмечал глава государства, Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить