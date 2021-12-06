В России планируется создать водородные турбины для генерации энергии

В России через пять-шесть лет планируется создать водородные турбины для перевода части энергогенерации на водород. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров во время пленарного заседания российско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

«В горизонте пять-шесть лет рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо», — сказал Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в России уже созданы прототипы водородных автобусов, напомнил министр, их серийное производство планируется начать в 2023 году.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, а доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%.

Как отмечал глава государства, Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году.